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Aktüel Lübnan'dan İslam karşıtı tutum sergileyen Fransız yetkililere tepki
Aktüel

Lübnan'dan İslam karşıtı tutum sergileyen Fransız yetkililere tepki

Trablus kentinde toplanan eylemciler, Fransız bayrağı yaktı - Sayda'da göstericiler, arabalarla konvoy oluşturarak ilahiler çaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:33:45 -
Lübnan'dan İslam karşıtı tutum sergileyen Fransız yetkililere tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamaları protesto edildi.

Lübnan'ın Trablus kentinde toplanan bir grup eylemci, Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu protesto etti. Göstericiler, Fransız bayrağı yakarak, Macron'a tepki gösterdi.

Sayda kentinde de Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlanması protesto edildi.

İslami Cemaatin çağrısıyla toplanan ve arabalarla konvoy oluşturan eylemciler, Fransız yetkililere tepki gösterdi. Çeşitli caddelerde dolaşan konvoyda çalan ilahilerle göstericiler, Hazreti Muhammed'e duydukları sevgiyi ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla, ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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