Lübnan'daki protesto gösterileri yayılmaya devam ediyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'da ekonomik krize karşı başkent Beyrut ve diğer bölgelerde devam eden protesto gösterilerinde onlarca kişi yaralandı.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam kentinde önceki gün "açlık devrimi" sloganlarıyla başlayan ve bir kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterileri, başkent Beyrut'un çeşitli bölgeleri ve güneydeki Sayda kentinde devam etti.

Protestoların başlangıç noktası Trablusşam'da gecenin geç saatlerine kadar kentin farklı noktalarında eylemlerini sürdüren göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki gerginlik gün boyu sürdü.

Güvenlik güçleri, banka şubeleri başta olmak üzere çevreye saldıran eylemcileri dağıtmak için gaz bombası ve plastik mermi kullanmanın yanı sıra zaman zaman havaya gerçek mermiyle ateş açtı.

Günden güne kötüye giden ekonomik duruma dikkati çekmek için çeşitli sloganlar atan protestocuların ise güvenlik güçlerine karşı taş ve havai fişeklerle karşılık verdiği görüldü.

Lübnan Kızılhaç Örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trablusşam'daki gösterilerde 11 ekiple yaralılara müdahale edildiğini belirtti.

Açıklamada, yaralanan 30 kişiye ilk yardım müdahalesinde bulunulduğu, 6 yaralının da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Başkent Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı, Hamra Caddesi'ndeki Merkez Bankası ve diğer birçok bölgede de ekonomik krize karşı gösteri ve yürüyüşler gerçekleştirildi.

Beyrut'un doğusundaki Dıbbiye bölgesinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlikte en az 5 kişi yaralandı.

Güneydeki Sayda kentinde ise Merkez Bankası şubesinin önünde toplanan eylemciler, yerel para birimi Lübnan lirasının değer kaybetmesine bağlı olarak temel gıda maddelerinde yaşanan fiyat artışlarına dikkat çeken sloganlar attı.

Güvenlik güçlerine karşı havai fişekler kullanan ve banka şubesine saldıran göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde toplanan vatandaşlar da yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargı karşısında hesap vermesi talebiyle gösteri düzenledi.

- Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvurarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.