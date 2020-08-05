Lübnan'daki patlamadan saniyeler sonra çekilen görüntü şaşırttı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada vakum etkisi tüm dehşetiyle görüntülendi.
Lübnan'da onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı patlamadan saniyeler sonra çekilen görüntüler büyük dikkat çekti. Şiddetli patlama, etrafındaki havayı ısıtarak genleştiriyor, vakumize olan boşluğa etraftaki soğuk hava hücum ediyor. Mantar şapka oluşuyor ve yüksek irtifada soğuk havaya çarpıp düzleşiyor. Şok dalgası ve vakum etkisi, bir mağazanın kapısını itip çekerken net şekilde görülüyor.