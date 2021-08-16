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Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi Türkiye'ye nakledildi
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Dünya Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi Türkiye'ye nakledildi
Dünya

Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi Türkiye'ye nakledildi

Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişinin Ankara'ya nakledildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 03:32:00 -
Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi Türkiye'ye nakledildi

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda harekete geçen ilk ülke olduğunu dile getirdi.

Ulusoy, Sağlık Bakanlığının gönderdiği 4 yataklı ambulans uçak ile durumu ağır 4 yaralının Ankara'ya nakledildiğini belirtti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan ordusu ise ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti.

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