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Lübnan'daki Filistinli mültecilerin gösterileri devam ediyor

Filistinli mültecilerin "çalışma izni" protestosu altıncı haftasında da devam ediyor

23 Ağustos 2019 Cuma 21:37
Lübnan'daki Filistinli mültecilerin gösterileri devam ediyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Filistinli mülteciler, Çalışma Bakanlığının "çalışma izni" almalarını zorunlu kılan kararını protesto etmek için bugün de ülkedeki kamplarda gösteri düzenledi.

Gösterileri organize eden gruplardan Filistin Gençlik Örgütü yetkilisi Ali Yunis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanlığının kararına karşı Filistinli mültecilerin altı haftadır protestolarına devam ettiğini belirtti.

Yunis, "Gösteriler, Filistinli mültecilerin yaşadığı güneydeki Raşidiyye kampından kuzeydeki Nehru'l-Barid'e kadar tüm mülteci kamplarına yayıldı." dedi.

Gösterilere özellikle cuma günleri yoğun katılım olduğuna işaret eden Yunis, Filistinlilerin artarak devam eden bu tepkisinin Lübnan hükümetine açık bir mesaj olduğunu vurguladı.

Yunis, Lübnan hükümetinin söz konusu kararı değerlendirmek için komite kurma kararı almasını eleştirerek, "Bu adım, Filistinlilerin öfkesini yatıştırmak için yapılan aldatmaca ve hiledir." diye konuştu.

Filistinlilerin haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen Yunis, "Halkımız, adaletsizlik giderilene ve bu karar iptal edilene kadar hakkının peşinden gideceğini göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan hükümeti, Filistinli mültecilerin tepkisi üzerine dün Filistinlilerin durumunun masaya yatırıldığını ve konuyu incelemek üzere Başbakan Saad el-Hariri başkanlığında bir komite kurulduğunu açıklamıştı.

- Lübnan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücü ile mücadele planı"

Lübnan hükümeti, vatandaşları arasındaki yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu.

Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan işletmelerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerdeki çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.

Ancak Filistinliler söz konusu plan kapsamında diğer yabancılar gibi kendilerinden de "çalışma izni" istenmesini "mülteci" statülerini etkilediği gerekçesiyle protesto ediyor.

Lübnan'da 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 21:37
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