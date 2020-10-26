Lübnan'da Ermeniler Türk Büyükelçiliğine girmeye çalıştı!

Lübnan’daki Ermeni Taşnak Partisi’ne mensup bir grup, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplandı. Ermeniler burada güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı.

İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele veren kardeş Azerbaycan’a Türkiye’nin verdiği desteği protesto eden yaklaşık iki yüz Ermeni, Türk Büyükelçiliğine girmek istedi.

Büyükelçilik çevresinde yoğun önlem alan Lübnan güvenlik güçleri, Ermeni bayrakları taşıyan grubun elçiliğe girmesine müsade etmedi. Bunun üzerine Ermeniler, Lübnan güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı.

Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde yaklaşık bir saat slogan attıktan sonra Azerbaycan ve Türkiye bayrağını yakan Ermeni grup, ardından geldikleri otobüslere binerek bölgeden ayrıldı.