Lübnan’da erken seçim çağrısı
Lübnan Başbakanı Hassan Diab ülkenin içerisinde bulunduğu krizden kurtulmanın tek yolunun erken seçim olduğunu söyledi.
Münübe Yılmaz
Lübnan Başbakanı Hassan Diab ülkenin içerisinde bulunduğu krizden kurtulmanın tek yolunun erken seçim olduğunu söyledi.Beyrut’ta gerçekleşen patlamadan sonra protestoların artış gösterdiği Lübnan’daki krizin sona ermesi için erken seçim çağrıisnda bulundu. Diab “Erken seçim olmadan bu krizin üstesinden gelemeyiz” diyerek, ülkenin yaşadığı ekonomik ve politik sorunlardan dolayı kimsenin kendisini suçlamadığını aktardı.