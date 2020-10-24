Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle 6 hastane hizmete ara verecek

Lübnan'da bulunan Saint George, Notre Dame des Secours, Hotel Dieu, Cebel Lübnan, Beyrut Amerikan ve Lübnan-Amerikan Üniversite hastanelerinden yapılan ortak açıklamada, gerekli maddi imkanların bulunmaması nedeniyle hizmetin askıya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, sağlık hizmetlerinin bedelinin nakit yerine çek veya banka havalesi ile alınabileceği belirtilirken, ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının hastanelerden alacaklarını nakit olarak tahsil etmekte ısrar ettikleri belirtildi.

Hastanelerdeki ilaç, tıbbi ve cerrahi malzemenin giderek azaldığını belirterek, sağlık ve ekonomi yönetimi başta olmak üzere ülkedeki tüm yetkililere, sağlıkta çöküşe neden olabilecek bu boşluğa düşmeden gerekli adımları atmaları çağrısında bulunuldu.

Lübnan'da, Tıbbi Ekipman ve Gereç İthalatçıları Birliği, birkaç gün önce, yeni ürünlerin satın alınması için hastanelere, borcun% 85'i yerel para birimi ve% 15'i yabancı para ile nakit olarak ödenmesi gerektiğini belirtmişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da yeni bir hükümet kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad Hariri dün yaptığı açıklamada, "Krizden ülkenin tüm kesimleri etkilendi. Zamana ihtiyacımız var. bundan kurtulabiliriz, ancak uzun süredir uygulamamız gereken reformlara odaklanmamız gerekiyor. Tek çıkış yolu, bu reformları Uluslararası Para Fonu'nun programına uygun olarak en kısa sürede uygulayacak bir hükümetin kurulmasıdır. mümkün. "ifadelerini kullandı.