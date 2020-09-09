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Aktüel Lübnan'da eğitim, Kovid-19 nedeniyle zor durumda
Aktüel

Lübnan'da eğitim, Kovid-19 nedeniyle zor durumda

Solunum ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Doktor Ginva Dakduki: - "Vaka sayısındaki artış, kontrol edilemiyor. Bu nedenle en iyi yöntem uzaktan eğitim yapmak" - Arapça eğitim koordinatörü Huda Halife: - "İyi senaryoya göre, eğitim faaliyetlerinin normale dönmesi iki yıl sürecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:44:33 -
Lübnan'da eğitim, Kovid-19 nedeniyle zor durumda

BEYRUT (AA) - HASSAN DERVİŞ - Lübnan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) başa çıkmaya çalışırken, ülkede yeni eğitim öğretim yılı planlaması tartışılıyor.

Yeni eğitim öğretim yılının açılması eylül ayının son haftasına bırakılırken, vaka sayılarının artışının devam etmesi durumunda uzaktan eğitime geçiş ihtimali üzerinde duruluyor.

Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Tarık Meczub, eylül ayının son haftası itibariyle okulların açılmaya başlayacağını duyurdu.

Başkent Beyrut'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Meczub, "Koronavirüs Ulusal Komitesi'nin tavsiyeleri doğrultusunda, eğitim öğretim yılının eylül sonunda açılmasına karar verdik." dedi.

Ülkedeki sağlık durumunun gidişatının değerlendirileceğini belirten Meczub, "Sonuçların kötüye gitmesi durumunda tamamen uzaktan eğitime geçebiliriz." şeklinde konuştu.

- "En iyi yöntem uzaktan eğitim"

Solunum ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Doktor Ginva Dakduki, AA muhabirine, salgının ülkedeki eğitim öğretim hayatını nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi.

Dakduki, virüs vakalarının artışının devam etmesi durumunda okullarda eğitime başlanmasının zor bir ihtimal olduğunu belirtti.

Lübnan'da ülke çapındaki dolaşımda bir karmaşa olduğunu söyleyen Dakduki, "Vaka sayısındaki artış, kontrol edilemiyor. Bu nedenle en iyi yöntem uzaktan eğitim yapmak." diye konuştu.

Dakduki, uzaktan eğitim için gereken internet, elektrik ve bilgisayar altyapısındaki sıkıntılara işaret ederek, Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığına öğrencilerin güvenli bir şekilde derslerine devam etmeleri için gerekli şartları oluşturma çağrısında bulundu.

- Hibrit eğitimin önündeki engeller

Arapça eğitim koordinatörü Huda Halife, geleneksel ve uzaktan eğitim metotlarının bir arada yapıldığı hibrit eğitimin Lübnan'da uygulanmasının önünde büyük zorluklar olduğunu belirtti.

Devlet okullarının ve özel okulların altyapısının bu anlamdaki eksikliğine dikkati çeken Halife, ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle ailedeki çocuk sayısı kadar bilgisayar bulunmasındaki zorluğu ifade etti.

Halife, Beyrut'ta 4 Ağustos'taki patlama nedeniyle birçok öğrencinin ve öğretmenin evini kaybettiğini, ayrıca çok sayıda okulun da hasar gördüğünü dile getirdi.

Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, 92 devlet ve 67 özel okulun patlamadan etkilendiği, ayrıca 20 enstitü ve teknik okulun da zarar gördüğü duyurulmuştu.

Virüs salgınının eğitim sektörünü uzun vadeli etkileyeceğini vurgulayan Halife, "İyi senaryoya göre, eğitim faaliyetlerinin normale dönmesi iki yıl sürer." ifadelerini kullandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 21 bin 324 vaka tespit edilirken, 207 kişi hayatını kaybetti.

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