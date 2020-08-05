Lübnan’da deponun vurulduğu iddia edilmişti... Beyrut bu silahla mı vuruldu?

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dün akşam üzeri tüm dünyanın konuştuğu bir patlama meydana geldi. Olayda şu an için 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 4000’in üzerinde insanın ise yaralandığı açıklandı. Patlamanın ardından Beyrut adeta savaş alanına döndü.

Atom bombasını andıran patlamanın ardından birçok komplo teorisi ortaya atılırken, olayın meydana geldiği deponun patlamadan hemen önceki görüntüsü çok konuşuldu.

Görüntülerde bir cismin, uçarak depoya doğru yaklaştığı ve ardından patlamanın olduğu net bir şekilde görülüyor.

Birçok isim, uçan cismin bir kuş olduğunu ve saldırı yapılmadığı ifade edildi.

Fakat ortaya çıkan bir detay, saldırı iddialarını güçlendirdi.

ABD ordusunun geliştirdiği “Maveric” isimli drone, kamufle olması için kuş şekilde yapıldı. Lübnan’daki patlamada kuş benzeri bir cismin hızlıca depoya yönelmesi dikkatleri çekerken, söz konusu drone’un dün kullanılmış olabileceği belirtildi.

Maveric isimli insansız hava aracının görüntüleri kısa sürede en çok paylaşılan videolar arasına girdi.