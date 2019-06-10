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Lübnan’da binlerce kişi sahillerdeki çöpleri topladı

Lübnan’da artan çevre kirliliği sorununa karşı, Çevre Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında binlerce kişi sahillerdeki çöpleri temizledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:50
Lübnan’da binlerce kişi sahillerdeki çöpleri topladı

Lübnan’da artan çevre kirliliği sorununa karşı, Çevre Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında binlerce kişi sahillerdeki çöpleri temizledi.


Lübnan Çevre Bakanı Fadi Jreissati, ülkede gün geçtikçe artan çevre kirliliğine karşı ulusal bir proje başlattı. Lübnanlı binlerce kişi, proje kapsamında sahilde çöp topladı.


Projeyi Lübnan halkını bir araya getiren ulusal bir kutlama olarak değerlendiren Çevre Bakanı Jreissati, halkı daha fazla çevre bilinci kazanmaya ve su yollarını tıkayarak kirliliğe yol açan sokaklardaki çöp atıklarını temizlemeye çağırdı.


Lübnan’a daha temiz bir görüntü oluşturmayı amaçlayan proje Beyrut, Akkar, Zahrani, Batroun gibi bölgelerinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında sahilde çöp toplanma etkinliğine katılan Lübnanlı yetkililer, Lübnan’ın uluslararası imajını değiştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:50
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