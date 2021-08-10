Lübnan’da beyin göçü patlak verdi!

Lübnan'da devletin iflas ettiği, eşi görülmemiş derinlikteki ekonomik kriz 2019'dan bu yana ülkedeki doktorların yüzde 20'sinin Lübnan'dan ayrılmasına yol açtı.

Doktorların ekonomik nedenlerle Lübnan'dan göçünün artarak devam ettiği, bu nedenle hastaların doktor bulmakta zorlandığı ifade ediliyor.

Kriz daha da derinleşiyor

10 bin 452 kilometrekarelik yüzölçümüyle yaklaşık 4 milyon vatandaşını, çoğu Suriyeli ve Filistinli olmak üzere 1.3 milyon sığınmacıyı barındıran Ortadoğu'nun küçük ama gözde ülkesi Lübnan, 2019'dan bu yana gittikçe derinleşen büyük bir ekonomik krizle boğuşuyor.

Sürekli artan fiyatlar ve halkın alım gücündeki düşüklük beyin göçünü tetikliyor

Kamu maliyesinin iflas ettiği bu büyük ekonomik kriz nedeniyle yaşanan enflasyonda bazı ürünlerin fiyatı 10 katına çıkarken çalışan maaşları çoğunlukla yerinde sayıyor. Bu da ülkeden büyük bir beyin göçünün yaşanmasını tetikliyor.

Lübnanlı meslek sahiplerinin göçte en çok tercih ettikleri rotanın Avrupa Birliği üyesi ülkeler olduğu belirtiliyor. Bu göç kapsamında 2019'dan bu yana ülkedeki doktorların yüzde 20'den fazlasının Lübnan'ı terk etmesi, ekonomik krizin sağlık sistemine verdiği zararın ülkeye indirilmiş büyük bir darbe oldu.

Doktorlar ülkeyi terk ediyor

Lübnanlı doktorların ülkeden ayrılmasının artarak sürdüğü, Lübnan'daki diğer sektörlerde de yurt dışına göç dalgasının artarak sürdüğü belirtiliyor.

Batı, Hristiyan doktorlara kapısını sonuna kadar açarken Müslüman doktorlar için aynı durum söz konusu değil

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Lübnanlı Hristiyan doktor ve diğer meslek sahiplerine kapılarını ardına kadar açtığı belirtilirken Lübnanlı Müslüman doktor ve diğer meslek sahipleri için aynı durum söz konusu değil.

Bununla beraber şartları zorlayan bazı Lübnanlı Müslümanların da son göç dalgasında az da olsa Avrupa ülkelerine yerleşebildiği ifade ediliyor.

1950'lere kadar Hristiyan çoğunluklu bir ülke olan Lübnan'da bugün Hristiyanların oranında büyük gerileme olduğu ifade ediliyor.

Bu hesaba ülkedeki mülteciler de dahil edildiğinde Lübnan'daki Hristiyan oranı daha da düşüyor. Ülkedeki en büyük Hristiyan grup olan ve Lübnan vatandaşlarının yüzde 20'sini oluşturduğu tahmin edilen Marunilerin (Hristiyan Katolik Arap) Batı ülkelerine göçte başı çektiği gözlemleniyor.

Kaynak: Mepa News