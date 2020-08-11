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Lübnan'a tıbbi malzeme ve AFAD personelini taşıyan yardım uçağı gönderilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-11 19:25:49 -
Lübnan'a tıbbi malzeme ve AFAD personelini taşıyan yardım uçağı gönderilecek

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, geçen hafta şiddetli patlamanın meydana geldiği Lübnan'a, tıbbi yardım malzemeleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı personelini taşıyan ikinci uçağın gönderileceğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personeli, TSK'ya ait uçakla Lübnan'a ulaştırılacak." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, malzemelerin uçağa yüklenme anına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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