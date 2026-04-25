Lübnan'a insani yardım ulaştıracak 8. İyilik Gemisi" Mersin'den yola çıktı
Lübnan'a insani yardım ulaştıracak 8. İyilik Gemisi" Mersin'den yola çıktı

Lübnan'a insani yardım ulaştıracak 8. İyilik Gemisi" Mersin'den yola çıktı

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan: "Manevi değeri çok yüksek olan bu yardımlar inanıyoruz ki ulaştığı noktada oradaki insanlara bir nebze olsun yaralarının sarılmasına katkı sağlayacaktır" Gemide 7 bin 200 çadır, 22 bin battaniye, 12 bin gıda ile 1000 hijyen kolisi yer alıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay işbirliğinde Lübnan'a ulaştırılması için hazırlanan 730 tonluk insani yardım malzemesini taşıyan "8. İyilik Gemisi" Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen yüz binlerce kişi için AFAD ve Türk Kızılay işbirliğinde başlatılan çalışmalar kapsamında hazırlanan 7 bin 200 çadır, 22 bin battaniye, 12 bin gıda kolisi ve 1000 hijyen kolisi olmak üzere 730 tonluk insani yardım malzemesi Mersin Uluslararası Limanı'ndan gemiye yüklendi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, uğurlama töreninde, İsrail'in menfur saldırıları neticesinde Lübnan'da krizin giderek derinleştiğini belirtti.

Aralıksız devam eden saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, yaralandığını vurgulayan Pehlivan, 1,2 milyon insanın ise evinden, yurdundan edildiğini dile getirdi.

Bütün bu gelişmelerin barınma, beslenme ve diğer insani ihtiyaçların daha da artmasına neden olduğunu belirten Pehlivan, "Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tür gelişmeler karşısında sessiz kalmıyor ve ilgili kurum kuruluşlarımızla orada insani yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Pehlivan, daha önce de Lübnan'da yaşanan insanlık krizine karşı orada yaşayanlara destek için hava ve deniz yoluyla yardım ulaştırdıklarını hatırlattı.

AFAD olarak insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Filistin'e de Gazze'ye de bugüne kadar 14 uçak ve toplam 21 gemiyle 110 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini ulaştırmıştık. Bu konudaki gayretlerimiz de başta Kızılayımız olmak üzere bütün sivil toplum teşkilatlarıyla, hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla devam ediyor. Her geçen gün, özellikle Refah Sınır Kapısı'ndan tırların geçmesi için hem Dışişleri Bakanlığı'mızla koordinasyon içerisinde hem de orada Mısır Kızılayı ile de koordinasyon içerisinde çalışmalar yürütülüyor. Geçtiğimiz ağustos ayından bugüne 730 tır malzeme de oradan geçişi sağlanmıştı, onlarla birlikte toplam 110 bin ton malzeme ulaştı.

Bunun daha da artmasını istiyoruz, oradaki kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz. Malumunuz İsrail orada 71 binin üzerinde insanın canına kıydı ve 21 binin üzerinde çocuk maalesef orada canından oldu."

AFAD'ın kurulduğu günden bugüne 5 kıtada hiçbir ayrım gözetmeksizin 84 ülkeyle hem insani yardım hem de afetlerle mücadele konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirten Pehlivan, bu kapsamda geçen yıl 16, bu yılın ilk 4 ayında ise 10 ülkeye insani yardım faaliyetleri ve afet alanında çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Gönderilen yardım gemilerinde Türk milletinin yardımseverliği ve dayanışma anlayışının olduğunu vurgulayan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Manevi değeri çok yüksek olan bu yardımlar inanıyoruz ki ulaştığı noktada oradaki insanlara bir nebze olsun yaralarının sarılmasına katkı sağlayacaktır. Bu yardımları insanımızın, vatandaşlarımızın, hayırsever aziz Türk milletinin, devletimizin dualarıyla, iyi dilekleriyle birlikte gönderiyoruz. Bu gemi salt bir gemi seferi değil adeta oradaki insanlara umut seferi ve vatandaşlarımızın, devletimizin, milletimizin göstermiş olduğu vefa duygularının seferi. Her defasında milletimiz gerek sivil toplum teşkilatları aracılığıyla gerekse direkt olarak seslenildiğinde, bir yerde yardıma ihtiyaç duyulduğu söylendiğinde koşa koşa, ister içeride olsun ki 6 Şubat depremi bunun en büyük örneğidir, büyük bir dayanışma örneği konulmuştur. Gerek ülkemizin içinde gerekse 5 kıtada dünyanın neresinde olursa olsun bu hassasiyet hep birlikte gösterilmektedir." 

Pehlivan, yılmadan, geri adım atmadan devletin gücü, milletin desteğiyle bugün olduğu gibi sıkıntıda, zorda, darda, mezalim altında olan insanlara yardımları sürdüreceklerini ifade etti.

Geminin hazırlanmasında ve gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah bu gemi sağlıkla hedefine varacaktır ve bir nebze olsun oradaki kardeşlerimizin dertlerine deva, ihtiyaçlarını giderme hususunda katkı sunacaktır." diye konuştu. Gemi, edilen duaların ardından Beyrut'a doğru yola çıktı. Programa Mersin Valisi Atilla Toros ve kent protokolü de katıldı.

