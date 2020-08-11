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Aktüel

Lübnan Yüksek Afet Konseyi Başkanı: "Beyrut'taki patlamada 8 bin bina hasar gördü"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:12:17 -
Lübnan Yüksek Afet Konseyi Başkanı: "Beyrut'taki patlamada 8 bin bina hasar gördü"

BEYRUT (AA) - Lübnan Yüksek Afet Konseyi Başkanı Muhammed Hayr, Beyrut Limanı'ndaki patlama sonucu 50'si tarihi 8 bin binada hasar oluştuğunu söyledi.

Hayr, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan felaketin kentteki yapılara verdiği zarar hakkında AA muhabirine konuştu.

"Başkentteki patlamada 50'si tarihi olmak üzere 8 bin bina hasar gördü." diyen Hayr, hasar tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Başbakanlığa bağlı Yüksek Afet Konseyi Başkanı Hayr, binalardaki hasarın boyutunun Beyrut Limanı'na yakınlıkları ölçüsünde değiştiğini dile getirdi.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

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