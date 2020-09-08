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Aktüel Lübnan, UNIFIL birliklerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasından memnun
Aktüel

Lübnan, UNIFIL birliklerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasından memnun

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:31:48 -
Lübnan, UNIFIL birliklerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasından memnun

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla Lübnan-İsrail sınırındaki istikrara katkı sağlayacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda UNIFIL Komutanı Stefano Del Col'u kabul etti.

Avn, görüşmede ülkenin güneyinde konuşlu UNIFIL birliklerinin görev süresinin BM Güven Konseyi tarafından bir yıl daha uzatılmasına değinerek, "UNIFIL birliklerini görev süresinin bir yıl daha yenilenmesinin, 2006 yılından beri güneydeki sınır bölgesinde korunan istikrara katkısı olacaktır." dedi.

UNIFIL birliklerinin başarısının, BM'nin barışı sağlama görevi için örnek teşkil ettiğine işaret eden Avn, UNIFIL askerleri sayısındaki düşüşün Lübnan'da üstlendiği görevi etkilememesi temennisinde bulundu.

Del Col da UNIFIL görev süresinin uzatılmasının, Lübnan'ın güneyindeki istikrarı garantiye alma yönünde BMGK içindeki mutabakata işaret ettiğini ifade etti.

BMGK, ağustos ayının son haftasında UNIFIL görev süresini bir yıl daha uzatmış ancak ABD'nin baskısı ve kararı veto etme tehdidi üzerine misyondaki barış gücü askerlerinin sayısını 15 binden 13 bine indirmişti.

UNIFIL, 1978 yılında İsrail’in Lübnan'dan geri çekilmesininin ardından kuruldu. 42 yıldır Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL'in görev süresi her yıl yenileniyor.

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