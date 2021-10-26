Türk askeri Lübnan’da görevine devam ediyor. Son olarak Türkiye askerinin Lübnan'daki görev süresine ilişkin tezkere konusu TBMM genel kurulunda görüşüldü. Peki, tezkere ne kadar uzatıldı?

Lübnan Tezkeresi ne kadar kaç yıl uzatıldı?

Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin, 31 Ekim 2021'den itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ise Türk milletinin, tarihinin hiçbir döneminde kendisinden yardım isteyen eli geri çevirmediğini söyledi.

Bugün dış politikada yaşanan olay ve oynanan oyunların, sorumluluğun sadece sınırlarla sınırlı olmadığını ortaya koyduğunu ifade eden Ergun, "Suriye'de PKK terör örgütü için oluşturulmaya çalışılan koridorun engellenmesi için mavi vatanın ne kadar önemli olduğunu kavramak gerekir. Bu coğrafyanın kaderi budur. Bir gün dahi etrafımızda olan olaylara ve dönen dolaplara kayıtsız kalma lüksümüz yoktur. Yakın coğrafyamızdan başlayarak tüm dünyada barış ve istikrarın tesisi öncelikli dış politika hedeflerimizden birisidir. Bu politikamızı 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen bir liderin vizyonuyla oluşturuyoruz." dedi.

Ergun, başta Suriye, Irak ve Afganistan'da yaşanan olayların birbirinden bağımsız olduğunu düşünmenin kendilerini yanılgıya sevk edeceğini, bölgeye huzurun gelmesi için TSK'nin bölgede bulunması gerektiğini aktardı.