  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Lübnan Tezkeresi ne kadar kaç yıl uzatıldı?
Gündem

Lübnan Tezkeresi ne kadar kaç yıl uzatıldı?

Türkiye askerinin Lübnan'daki görev süresine ilişkin tezkere konusu TBMM genel kurulunda görüşüldü. Peki, Lübnan tezkeresi ne zamana kadar uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2021-10-26 22:18:00 -
Lübnan Tezkeresi ne kadar kaç yıl uzatıldı?

Türk askeri Lübnan’da görevine devam ediyor. Son olarak Türkiye askerinin Lübnan'daki görev süresine ilişkin tezkere konusu TBMM genel kurulunda görüşüldü. Peki, tezkere ne kadar uzatıldı?

Lübnan Tezkeresi ne kadar kaç yıl uzatıldı?

Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin, 31 Ekim 2021'den itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ise Türk milletinin, tarihinin hiçbir döneminde kendisinden yardım isteyen eli geri çevirmediğini söyledi.

Bugün dış politikada yaşanan olay ve oynanan oyunların, sorumluluğun sadece sınırlarla sınırlı olmadığını ortaya koyduğunu ifade eden Ergun, "Suriye'de PKK terör örgütü için oluşturulmaya çalışılan koridorun engellenmesi için mavi vatanın ne kadar önemli olduğunu kavramak gerekir. Bu coğrafyanın kaderi budur. Bir gün dahi etrafımızda olan olaylara ve dönen dolaplara kayıtsız kalma lüksümüz yoktur. Yakın coğrafyamızdan başlayarak tüm dünyada barış ve istikrarın tesisi öncelikli dış politika hedeflerimizden birisidir. Bu politikamızı 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen bir liderin vizyonuyla oluşturuyoruz." dedi.

Ergun, başta Suriye, Irak ve Afganistan'da yaşanan olayların birbirinden bağımsız olduğunu düşünmenin kendilerini yanılgıya sevk edeceğini, bölgeye huzurun gelmesi için TSK'nin bölgede bulunması gerektiğini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın, dolar, gümüş alacaklar dikkat! 'Operasyon başladı, az kaldı' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın, dolar, gümüş alacaklar dikkat! 'Operasyon başladı, az kaldı' diyerek uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, altın ve gümüşe dair çarpıcı uyarılarda bulıundu.
İşine gelmeyeni 'istenmeyen adam' ilan ediyor! Meral Akşener gerçek yüzünü ifşa etti!
Siyaset

İşine gelmeyeni 'istenmeyen adam' ilan ediyor! Meral Akşener gerçek yüzünü ifşa etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Ayrıştırmadan herkesi kucaklayacağız' diyerek göz boyarken, sosyal medya hesabından ikircikli tavrın..
Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan kaçak göçmenlerin bindiği lastik bot arızalandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay