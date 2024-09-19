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Dünya Lübnan sınırında ateşin şiddeti arttı: Hizbullah'tan karşı saldırı
Dünya

Lübnan sınırında ateşin şiddeti arttı: Hizbullah'tan karşı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-09-19 17:11:00 -
Lübnan sınırında ateşin şiddeti arttı: Hizbullah'tan karşı saldırı

Lübnan'daki siber saldırı ve cihaz patlamalarının ardından sınır bölgesinde çatışmalar şiddetlendi. Soykırımcı İsrail ve Hizbullah güçleri geceden bu yana şiddetli saldırılarla birbirlerini hedef aldı. Hizbullah saldırılarında sekiz Katil İsraillinin yaralandığı, ikisinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

 

Yaralanan sekiz Katil İsrailli, helikopterle hastaneye götürüldü. İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri patlattığı siber saldırıların ardından Lübnan sınırında çatışmaların şiddeti arttı.

İsrail jetleri ve topçuları gece boyunca Lübnan'ın güneyinde çok sayıda hedefi vurdu.

Ordu, hava saldırılarının Chihine, Tayibe, Blida, Meiss El Jabal, Aitaroun ve Kfarkela'daki Hizbullah hedeflerinin yanı sıra Khiam bölgesinde Hizbullah'a ait bir silah deposunu vurduğunu açıkladı.

Öte yandan İsrail basını, Lübnan'dan açılan tanksavar füze ateşi sonucu çok sayıda İsrailli sivilin yaralandığını bildirdi.

Hizbullah, sınır hattındaki bölgeye yönelik saldırısında, ikisi ağır sekiz İsraillinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki Filistin halkının direnişine destek amacıyla sınır hattındaki el-Merc (Margaliot) bölgesindeki İsrail askerlerini uygun silahlarla hedef aldığını ve isabet kaydettiğini" ifade etti.

İsrail'in Walla haber sitesine göre ise saldırıda yaralananlar helikopterle Hayfa kentinde bir hastaneye nakledildi. Yaralıların sivil veya asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

FOSFOR BOMBASIYLA VURDU

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Haberde, "İsrail fosfor ve sis bombalarıyla Ayta eş-Şaab ve Ramiye beldelerinin çevrelerini hedef aldı" denildi.

İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Bekaa ve Raşya beldelerinde alçak uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, Adise beldesi çevrelerine İHA saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

LÜBNAN'DA CİHAZLAR PATLADI

Lübnan'da 17 ve 18 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ile telsizlerde eş zamanlı patlamalar meydana geldi.

Saldırılarda ikisi çocuk 37 kişi hayatını kaybederken, en az 3 bin 250 kişi yaralandı.

SAVAŞTA YENİ AŞAMA

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, cihaz patlamalarının yakısı sürerken yaptığı açıklamada, odaklarının kuzeye kaydığını ve "savaşta yeni bir aşamanın" başladığını duyurdu.

Gallant, sınıra daha fazla askeri birlik ve kaynak gönderildiğini söyledi.

İsrailli yetkililere göre sınıra konuşlandırılan kuvvetler arasında Gazze'de savaşan komando ve paraşütçü unsurları içeren seçkin bir oluşum olan 98. Tümen de bulunuyor.

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