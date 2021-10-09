Lübnan karanlığa gömüldü! Kriz tam anlamıyla büyüdü

Akarkayıt krizi nedeniyle zor günler geçire Lübnan'ın büyük iki elektrik santralinin kapandığı açıklandı. Uzun süredir elektrik kesintileri ile boğuşan ülke tamamen karanlığa gömüldü.

2019'da ekonomisinin çökmeye başlamasından bu yana günlük hayatın tüm yönlerini etkileyen bir kriz dalgasıyla sarsılan Lübnan şimdi de günlerce sürmesi beklenen elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü. Bir hükümet yetkilisi yaptığı açıklamada ülkenin en büyük iki elektrik santralinin yakıt sıkıntısı nedeniyle kapandığını açıkladı.

Elektrik sıkıntısının nasıl giderileceğine dair hükümetten henüz bir açıklama gelmedi.

Ekonomik çöküş

Dünya Bankası'nın modern tarihin en büyük ekonomik çöküşlerinden biri olarak nitelendirdiği krizden etkilenen ihtiyaçlar arasında yakıt, elektrik, su ve ilaç temini yer alıyor.

İşletmeler ve hastaneler kapanıyor

Sakinler günde bir veya iki saat elektrikle sınırlı olduklarını bildirirken, işletmeler ve hastaneler operasyonları azaltmak veya tamamen kapatmak zorunda kaldılar.

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Akaryakıt krizi

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını, 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstlenileceğini kaydetmişti.

Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğü, hükümetin kararından sonra akaryakıt fiyatlarına yüzde 66'dan fazla zam yapmıştı. Yeni fiyatlar üzerinden ithal edilen yakıt bugün itibarıyla piyasaya sürüldü ancak krizin sonucu olan istasyon önlerindeki uzun kuyruk manzaraları devam ediyor.