Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi

Lübnan ile İsrail hattında günlerdir süren yoğun çatışmaların ardından ilan edilen ateşkes yürürlüğe girdi. Yerel saatle 00.00 itibarıyla başlayan 10 günlük süreçle birlikte taraflar arasındaki silahlı temasın durduğu bildirildi.

Ateşkes başlamadan önceki saatlerde ise bölgede çatışmaların devam ettiği ve son ana kadar sahadaki gerilimin yüksek seyrettiği belirtildi. Bu nedenle başlayan yeni süreç, bölgede kırılgan ama kritik bir dönemin kapısını açtı.

İsrail ve Lübnan arasında bugün iki ülke liderleri ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük ateşkes yürürlüğe girdi ve İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar durdu. Taraflar arasındaki çatışmalar, yerel saatle 00.00 itibarıyla başlayan ateşkes öncesindeki saatlerde de devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes başlamadan önce Beyaz Saray önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada İsrail ile Lübnan arasında Washington’da yapılacak bir görüşmenin iki hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Trump, ateşkese Hizbullah’ın da riayet edeceğini ve İsrail ile Lübnan arasındaki bir barış anlaşmasını yakında Tahran ile yapılacak bir anlaşmanın takip edeceğini umduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ise 10 günlük ateşkesin "İsrail ile Lübnan arasında kalıcı bir güvenlik ve barış anlaşmasına yönelik iyi niyetli müzakerelere imkan sağlamak amacıyla" uygulandığı ifade edildi. Açıklamada 10 günlük ateşkes süresinin müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi ve Lübnan’ın egemenliğini etkin bir şekilde tesis edebildiğini göstermesi halinde, tarafların karşılıklı mutabakatı ile uzatılabileceği de belirtildi.

Lübnan Başbakan Nevvaf Selamı: "Bu, savaşın ilk gününden bu yana temel talebimiz"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, sosyal medyada yayınladığı bir açıklamayla ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Bu, savaşın ilk gününden bu yana temel talebimiz ve Salı günü Washington’da yapılan görüşmedeki birincil hedefimizdi" dedi.

Netanyahu, Lübnan’ın güneyinden çekilmeyeceklerini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki güçlerini geri çekmeyi kabul etmediğini açıkladı. İsrail güçlerinin saldırı tehdidine karşı bölgede kalması gerektiğini savunan Netanyahu, "Lübnan’da genişletilmiş güvenlik bölgesinde kalıyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Lübnan ile ateşkesin "karmaşık" olduğunu fakat İsrail’in buna "bir şans vereceğini" söyledi. BM’de gazetecilere açıklamasında Danon, "Problem Lübnan hükümeti ile değil Hizbullah ile ve bu zorlu bir durum olacak" dedi. Danon, "Durumun karmaşıklığının farkındayız çünkü uğraşmak zorunda olduğumuz Lübnan hükümeti değil, Hizbullah. Hizbullah emirlerini Lübnan hükümetinden almıyor. İran’dan emir alıyorlar" ifadelerini kullandı.

İsrail işgali altındaki bölgenin geleceği belirsiz

İsrail güçlerinin 16 Mart’ta Lübnan topraklarının yüzde 10’unu kapsayan bir alanı hedef alarak başlattığı ve Litani nehri üzerindeki beş büyük köprünün yıkılması dahil sivil altyapıya büyük zarar vererek bölgeyi fiilen ülkenin geri kısmından kopardığı işgal hareketinin devam edecek olması, savaş nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan Lübnanlı sivillerin durumu hakkında soru işaretlerine neden oldu. Güneyde yaşayanların evlerine geri dönmelerine ne zaman izin verileceği bilinmezken, Lübnan Ordusu bölgede yaşayanlara güneydeki köylere dönmekten kaçınmaları ve "İsrail işgal güçlerinin ilerlediği bölgelere yaklaşmamaları" yönünde uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Trump duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ateşkesi duyurarak, "Az önce Lübnan’ın saygıdeğer Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdim. Bu iki lider, ülkeleri arasında barış sağlamak amacıyla ABD doğu saati ile (EST) 17.00 itibarıyla resmi olarak 10 günlük bir ateşkes başlatma konusunda anlaşmaya vardılar" ifadelerini kullanmıştı. Trump, "Dünya genelinde dokuz savaşa son vermek benim için bir onurdu ve bu 10’uncusu olacak" ifadelerini kullanmıştı. Lübnan ve İsrail’in ABD büyükelçileri, Salı günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ev sahipliğinde Washington’da bir araya gelmiş ve bu görüşme, iki ülke arasında 1993’ten bu yana gerçekleştirilen lk üst düzey doğrudan temas olmuştu. Lübnan’daki çatışmalar geçen ay ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş sırasında patlak vermişti. Lübnanlı yetkililere göre savaşın başından bu yana 2100’den fazla insan hayatını kaybetti ve bir milyondan fazla insan yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.