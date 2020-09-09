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Aktüel Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe, Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:04:32 -
Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe, Kovid-19'a yakalandı

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Vehbe'nin yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Vehbe'nin evinde karantinaya alındığı ve test sonucunu teyit etmek için yeniden yaptıracağına dikkat çekildi.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Lübnan'da, Beyrut Limanı'nda geçen ay medyana gelen patlamanın ardından koronavirüs günlük vaka sayıları artışa geçmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybının 207, vaka sayısının 21 bin 324'e, iyileşenlerin sayısının 6 bin 722'ye ulaştığı aktarılmıştı.

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