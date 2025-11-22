Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'e Kritik Mesaj: "ABD veya BM Gözetiminde Müzakereye Hazırız"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkenin 82. bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle ulusa seslendiği konuşmasında, İsrail ile sınır hattındaki gerilime ve kalıcı çözüme dair önemli mesajlar verdi.

Avn, İsrail ordusunun Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen güneyde işgal ettiği noktalardan derhal çekilmesi gerektiğini belirtti ve Lübnan ordusunun bu bölgeleri devralmaya tam hazır olduğunu kaydetti.

BARIŞ İÇİN GÖZETİM ŞARTI

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in saldırılarının kesin olarak son bulması amacıyla Tel Aviv ile müzakere masasına oturma konusundaki kararlılıklarını tekrarladı.

Ancak müzakerenin şeffaf ve güvenilir bir ortamda gerçekleşmesi için uluslararası bir gözetim şartı koydu.

Avn, bu sürecin BM veya ABD gözetiminde yürütülmesini talep etti. Ayrıca, "kardeş ve dost" ülkelerin bu sürecin garantörlüğünü üstlenmesinin ve Lübnan ordusuna verilen desteğin artırılmasının önemine dikkat çekti.

SİLAHLANMA VE SURİYE İLİŞKİLERİ

Konuşmasında iç siyasete de değinen Avn, silahların devlet tekelinde toplanması konusunun "ulusal çıkar için önemli" olduğunu ifade etti.

Suriye ile ilişkilere dair de iyimser konuşan Avn, "Yeni Suriye ile ilişkilerimiz, iki egemen ve eşit ülke arasındaki ilişki olarak doğru yönde gelişiyor" dedi.

ATEŞKES İHLALLERİ VE BİLANÇO

Ekim 2023'ten beri süren gerilimde, Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarına devam etmesi bölgedeki durumu hassaslaştırıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 27 Kasım 2024 ile 20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail saldırılarında 331 kişi hayatını kaybederken, 945 kişi yaralandı.

İsrail, ateşkes ihlallerine ek olarak, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi ve onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.