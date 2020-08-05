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Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan emniyet birimlerine talimat

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından emniyet birimlerine bölgede güvenliğin tesis edilmesi talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 00:06:00 -
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan emniyet birimlerine talimat

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama sonrası emniyet birimlerine bölgede güvenliğin tesis edilmesi talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açılmadaya göre, Avn, ülkedeki tüm emniyet birimlerinden patlamanın yaşandığı bölge ve çevresinde güvenliği tesis etmelerini istedi.

Avn ayrıca Sağlık Bakanlığına yaralılara ücretsiz ilk yardım hizmeti sunulması ve patlamada evleri zarar gören ailelere barınma imkanı sağlanması talimatı verdi.

Ayrıca patlamanın ardından Beyrut'taki hastanelerin büyük bir kısmı dolduğu için yaralıların başkent dışındaki hastanelere sevk edilmeye başlandığı bildirildi.

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