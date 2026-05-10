Lübnan Başbakanı Selam Suriye'de

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, iki ülke arasında ortak görüşmeler gerçekleştirmek üzere üst düzey bakanlardan oluşan heyetle birlikte cumartesi günü Şam’a ulaştı.

Selam, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada temasların ekonomi, ulaştırma ve enerji alanlarında ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediğini belirterek, Lübnan hükümetinin Suriye yönetimiyle iki ülke arasındaki sorunları “ortak çıkarlara hizmet edecek bir anlayışla” ele alacağını söylemişti.

Üst düzey heyet Şam’da

Lübnan heyetinde Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el Bassat, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayez Rasamny ile Başbakan danışmanı Claude el Hajal yer aldı.

Şam’daki Tişrin Sarayı’nda Suriyeli ve Lübnanlı bakanlar arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi.

Gündemde sınırlar, kaçakçılık ve mülteciler var

Görüşmelerde iki ülke arasındaki sınır geçişleri ve sınır güvenliği, kaçakçılıkla mücadele, tutuklu ve kayıp dosyaları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Suriye kaynaklarına göre tarafların ayrıca İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakere sürecini de değerlendirmesi öngörülüyor.

Kaynaklar, Şam yönetiminin Lübnan’ın İsrail ile “ortak bir siyasi çerçeve ve net sınırlar olmadan” müzakereye yönelmesinden endişe duyduğunu, bunun İsrail’in her cepheyi ayrı ayrı ele alma politikasını güçlendirebileceğini düşündüğünü aktardı.

Tarafların ayrıca Lübnan’daki Suriyeli mülteciler dosyası ile Suriye’de kaybolan veya tutuklanan Lübnan vatandaşlarının durumunu görüşmesi bekleniyor.

Samir Kassab dosyası da gündemde

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, 2013’ten bu yana Suriye’de zorla kaybedildiği belirtilen Lübnanlı gazeteci Samir Kassab dosyasının da Şam temasları kapsamında ele alınacağını açıkladı.

Nevvaf Selam, Ahmed Şara ile görüşmek üzere Suriye’ye giden ilk üst düzey Lübnanlı yetkili olmuştu.

Kaynak: Mepa News