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Yerel LPG'li araç alev alev yandı
Yerel

LPG'li araç alev alev yandı

Karaman'da seyir halindeki araç alev alev yanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 15:04:00 -
LPG'li araç alev alev yandı

Karaman'daki yangın, Nefise Sultan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, isminin açıklanmasını istemeyen sürücünün kullandığı 70 E 1639 plakalı Renault marka otomobil, seyir halindeyken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen aracını yolun sağına durdurdu. O sırada yoldan geçen ve aracın yandığını gören başka bir sürücü, durarak aracındaki yangın söndürme tüpüyle yanan aracı söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması yaptı. Elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangında araçta maddi hasar oluştu.

Yanan araç daha sonra çağrılan çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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