LPG tankı değil teknoloji deposu: Hatay’da kaçakçılara darbe
Hatay’da polisin durdurduğu bir otomobil, "yok artık" dedirten gizli bölmeleriyle şaşırttı. LPG tankından tavan döşemesine kadar her yeri zula yapan kaçakçılar, 73 akıllı telefon ve 400 elektronik sigarayla yakayı ele verdi.
Hatay Emniyeti, İskenderun otoyol kavşağında düzenlediği film sahnelerini aratmayan operasyonla profesyonel bir kaçakçılık ağını deşifre etti. Şüpheli bir aracı durduran ekipler, ilk bakışta normal görünen otomobilin içine gizlenmiş dev bir kaçak teknoloji sevkiyatını ortaya çıkardı. Özellikle LPG tankının içine ve tavan döşemesinin altına profesyonelce yerleştirilen cihazlar, polisin titiz araması sonucu tek tek gün yüzüne çıkarıldı. Piyasa değeri binlerce lirayı bulan gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, sürücü H.A. emniyete götürüldü.
Hatay’da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin çeşitli yerlerinden 73 adet cep telefonu, 400 adet elektronik sigara ile 7 adet çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; İskenderun otoyol kavşağında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta detaylı arama yapan ekipler, profesyonelce hazırlanmış gizli bölmeleri ortaya çıkardı.
LPG tankı, tavan bölümü ve aracın doğal boşluklarına gizlenmiş halde 73 adet cep telefonu, 400 adet elektronik sigara ile 7 adet çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araç sürücüsü H.A. hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.
Gündem
