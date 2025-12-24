  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam LPG tankı değil teknoloji deposu: Hatay’da kaçakçılara darbe
Yaşam

LPG tankı değil teknoloji deposu: Hatay’da kaçakçılara darbe

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
LPG tankı değil teknoloji deposu: Hatay’da kaçakçılara darbe

Hatay’da polisin durdurduğu bir otomobil, "yok artık" dedirten gizli bölmeleriyle şaşırttı. LPG tankından tavan döşemesine kadar her yeri zula yapan kaçakçılar, 73 akıllı telefon ve 400 elektronik sigarayla yakayı ele verdi.

Hatay Emniyeti, İskenderun otoyol kavşağında düzenlediği film sahnelerini aratmayan operasyonla profesyonel bir kaçakçılık ağını deşifre etti. Şüpheli bir aracı durduran ekipler, ilk bakışta normal görünen otomobilin içine gizlenmiş dev bir kaçak teknoloji sevkiyatını ortaya çıkardı. Özellikle LPG tankının içine ve tavan döşemesinin altına profesyonelce yerleştirilen cihazlar, polisin titiz araması sonucu tek tek gün yüzüne çıkarıldı. Piyasa değeri binlerce lirayı bulan gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, sürücü H.A. emniyete götürüldü.

Hatay’da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin çeşitli yerlerinden 73 adet cep telefonu, 400 adet elektronik sigara ile 7 adet çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; İskenderun otoyol kavşağında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta detaylı arama yapan ekipler, profesyonelce hazırlanmış gizli bölmeleri ortaya çıkardı.

LPG tankı, tavan bölümü ve aracın doğal boşluklarına gizlenmiş halde 73 adet cep telefonu, 400 adet elektronik sigara ile 7 adet çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü H.A. hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi paketlendi
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi paketlendi

Yerel

Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi paketlendi

Hatay'da korkutan deprem
Hatay'da korkutan deprem

Gündem

Hatay'da korkutan deprem

CHP Hatay Milletvekili Topal’dan Bakan Kurum’a: 2 dakikada yok olan yüz yıllık kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu, takdir ediyorum
CHP Hatay Milletvekili Topal’dan Bakan Kurum’a: 2 dakikada yok olan yüz yıllık kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu, takdir ediyorum

Gündem

CHP Hatay Milletvekili Topal’dan Bakan Kurum’a: 2 dakikada yok olan yüz yıllık kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu, takdir ediyorum

Hatay'daki depremden kaçış görüntülendi!
Hatay'daki depremden kaçış görüntülendi!

Yerel

Hatay'daki depremden kaçış görüntülendi!

Hatay'daki depremden kaçış görüntülendi!
Hatay'daki depremden kaçış görüntülendi!

Yerel

Hatay'daki depremden kaçış görüntülendi!

Hatay’da gece yarısı korku dolu anlar!
Hatay’da gece yarısı korku dolu anlar!

Yerel

Hatay’da gece yarısı korku dolu anlar!

HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar

HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bakan Kurum Hatay’da şantiyeleri gezdi: 455 bininci konut için geri sayım başladı!
Bakan Kurum Hatay’da şantiyeleri gezdi: 455 bininci konut için geri sayım başladı!

Gündem

Bakan Kurum Hatay’da şantiyeleri gezdi: 455 bininci konut için geri sayım başladı!

Hatay asrın dirilişinin sembolü olacak
Hatay asrın dirilişinin sembolü olacak

Aktüel

Hatay asrın dirilişinin sembolü olacak

Hatay'da yürekler ağza geldi
Hatay'da yürekler ağza geldi

Gündem

Hatay'da yürekler ağza geldi

{relation id:1970383 slug:'hatayda-uyusturucu-operasyonu-2-kisi-paketlendi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23