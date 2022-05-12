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Gündem LPG ile mutfak tüpü dolduran istasyona tövbe ettirecek ceza!
Gündem

LPG ile mutfak tüpü dolduran istasyona tövbe ettirecek ceza!

Diyarbakır'daki bir akaryakıt istasyonunda LPG ile mutfak tüpü doldurulduğunu tespit eden ekipler, istasyona 835 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 18:28:00 - 2022-05-12 18:35:19
LPG ile mutfak tüpü dolduran istasyona tövbe ettirecek ceza!

Diyarbakır’daki bir akaryakıt istasyonunda LPG pompasıyla mutfak tüpü dolumu yapıldığı belirlendi. Kaçak dolum yapan istasyona bugüne kadar verilmiş cezaların en büyüğü kesildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu istasyona gelen bir otomobilin bagaj kısmında bulunan 12 kilogramlık 2 mutfak tüpüne LPG pompasının aparatı ile dolum yapıldığı tespit edildi.

Rekor ceza!

Akaryakıt istasyonuna 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu gereğince 835 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ceza tutanağı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’na gönderildi.

Uzmanlar LPG ile yapılan mutfak tüpü dolumunun eve bomba koymak kadar tehlikeli olduğunu söylüyor.

Neden tehlikeli?

Otogazda propan daha yoğun. Propan daha hızlı yanıcı ve basancı yüksek bir gaz olduğu için mutfakta otogazın kullanılması eve bomba almak demektir. LPG otogaz istasyonlarında kaçak olarak doldurulan mutfak tüpleri, hava ayarı yapılmadığı için de tehlikelidir.

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