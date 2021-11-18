  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Lozan İhlal edildi! Türkiye'den flaş Ege Denizi kararı
Gündem

Lozan İhlal edildi! Türkiye'den flaş Ege Denizi kararı

Türkiye Ege Denizi için yeni bir NAVTEX bildirisi yayımlayarak Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:27:00 - 2021-11-18 16:58:35
Lozan İhlal edildi! Türkiye'den flaş Ege Denizi kararı

Türkiye'nin Ege Denizi için yayımladığı NAVTEX bildirisinde; Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı.

Bildirinin 22 Kasım'da yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

1. Limnos NAVTEX istasyonu tarafından 17 kas 21’de yayımlanan la02-198/21 numaralı NAVTEX mesajı ile Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.
2. Limnos NAVTEX istasyonu tarafından 17 kas 21’de la02-198/21 mesaj numarası ile yayımlanan saha, Türk Deniz Kuvvetleri için İzmir NAVTEX istasyonu tarafından daha önce ia29-0540/21 numarası ile yayımlanmış atış sahası ile çakışmaktadır.
3. İzmir NAVTEX istasyonu tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için yayımlanmış olan ia29-0540/21 numaralı mesaj yürürlüktedir.
4. Seyir emniyeti açısından denizcilere duyurulur.
5. Bu bildiri 22 kas 21 saat 1401z’da yürürlükten kaldırılacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın
Ekonomi

Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın

Dr. Ramazan Kurtoğlu, önümüzdeki 10 yılın çok sancılı geçeceğini ifade ederek çarpıcı uyarılar yaparak çözüm önerileri getirdi...
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Dünya

Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin, iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu..
İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Panik yapmayın' deyip rakam verdi
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Panik yapmayın' deyip rakam verdi

İslam Memiş'ten altın ve dolar alacaklara kritik uyarı geldi. Memiş, "580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı." d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay