Lozan İhlal edildi! Türkiye'den flaş Ege Denizi kararı

Türkiye'nin Ege Denizi için yayımladığı NAVTEX bildirisinde; Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı.

Bildirinin 22 Kasım'da yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

1. Limnos NAVTEX istasyonu tarafından 17 kas 21’de yayımlanan la02-198/21 numaralı NAVTEX mesajı ile Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

2. Limnos NAVTEX istasyonu tarafından 17 kas 21’de la02-198/21 mesaj numarası ile yayımlanan saha, Türk Deniz Kuvvetleri için İzmir NAVTEX istasyonu tarafından daha önce ia29-0540/21 numarası ile yayımlanmış atış sahası ile çakışmaktadır.

3. İzmir NAVTEX istasyonu tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için yayımlanmış olan ia29-0540/21 numaralı mesaj yürürlüktedir.

4. Seyir emniyeti açısından denizcilere duyurulur.

5. Bu bildiri 22 kas 21 saat 1401z’da yürürlükten kaldırılacaktır.