Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem!
Avustralya'nın doğusunda yer alan Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avustralya'nın doğusunda yer alan Loyalty Adaları'nda 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Kaledonya açıklarındaki Loyalty Adaları'nın güneydoğusu olduğunu bildirdi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı olmadığı bildirildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.