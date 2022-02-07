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Spor Löw'den Fenerbahçe'ye ters köşe
Spor

Löw'den Fenerbahçe'ye ters köşe

Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımın başına getirmek istediği Joachim Löw'ün Real Madrid'e gideceği iddiası büyük şaşkınlık oluşturdu...

Yeniakit Publisher
2022-02-07 17:14:00 -
Löw'den Fenerbahçe'ye ters köşe

Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımın başına getirmek istediği Joachim Löw'ün Real Madrid'e gideceği iddia edildi. Alman hocanın 12 aydır İspanyolca çalıştığı ve başkan Perez'den telefon beklediği yazıldı.

El Nacional sitesi, Löw'ün Real Madrid'e gideceğini iddia etti. Haberde, Alman teknik direktörün tam 12 aydır İspanyolca çalıştığı belirtildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Carlo Ancelotti ile yolları ayırmak istediğini savunan El Nacional, gerekçe olarak da oynatılan futboldan duyulan hayal kırıklığını gösterdi.

Kral Kupası'ndan elenmesi bardağı taşırdı

Real'in Kral Kupası'ndan elenmesinin de bardağı taşırdığı kaydedilen haberde, ligdeki liderliğin başkan Perez'i tatmin etmediği kaydedildi. Liderlikte Barcelona ve Atletico Madrid'in kötü bir sezon geçirmesinin de etkisi olduğunu düşünen Perez, Ancellotti ile sezon sonu ayrılmayı çoktan kafasına koymuş durumda.

Haberde İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin ipinin çekilmesini isteyen bir diğer kişinin de Kylian Mbappe olduğu iddia edildi. Sezon sonu Real Madrid'e gelmesi beklenen PSG'nin yıldızının, Ancelotti ile çalışmak istemediği öne sürüldü. Mbappe'nin daha önce çalıştığı Mauricio Pochettino'dan memnun olmadığı ve benzer durumu Ancelotti'yle yaşama ihtimali olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden kendisini garantiye almak istediği belirtiliyor.

Ezeli rakipleri Barcelona'ya 15 ve Atletico Madrid'e de 17 puan fark atan Real Madrid, 53 puanla La Liga'da lider durumda. Real'in en yakın takipçisi 47 puanlı Sevilla. Real Madrid, 21 Ocak'ta Copa del Rey-İspanya Kral Kupası 4. turunda 3. lig ekiplerinden Deportivo Alcoyano'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak elenmiş ve taraftarlarını şoke etmişti.

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