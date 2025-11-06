Louvre soyguncusu Youtuber çıktı: "Müzenin yerini bilmiyorduk"

19 Ekim’de Louvre’un ünlü Apollon Galerisi’nde meydana gelen ve Fransa Kraliyet tacına ait sekiz mücevherin çalındığı 88 milyon euroluk tarihi soygunla ilgili soruşturma derinleşiyor.

Fransız basını, tutuklanan dört zanlıdan birinin çarpıcı profilini ortaya çıkardı.

MOTOSİKLETTEN SUÇ DÜNYASINA GEÇİŞ

Gözaltına alınanlar arasında bulunan 39 yaşındaki Abdoulaye, sosyal medya dünyasında “Doudou Cross Bitume” adıyla tanınıyor.

2000’lerin sonunda YouTube'da motosiklet akrobasi (stunt) videolarıyla ünlenen ve binlerce takipçisi olan Abdoulaye, daha sonra içeriklerini vücut geliştirme ve motosiklet eğitimine çevirdi.

Fransız Le Parisien gazetesine göre, Abdoulaye’nin adli sicili kabarık: uyuşturucu bulundurma, polisten kaçma ve emre itaatsizlik gibi suçlardan defalarca gözaltına alındı.

2014’te bir kuyumcu soygunu nedeniyle üç yıl hapis yatan zanlı, serbest kaldıktan sonra bir dönem Centre Pompidou gibi önemli müzelerde güvenlik görevlisi olarak bile çalışmıştı.

"LOUVRE'UN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK" ŞAŞKINLIĞI

Soruşturmayı yürüten ekiplere göre, Doudou Cross Bitume soygunu bir grup azmettiricinin talimatıyla gerçekleştirdiğini kabul etti.

Ancak hem onun hem de suç ortağının verdiği ifadeler polisleri şaşırttı:

Zanlılardan biri, “Louvre’un yalnızca cam piramit kısmından ibaret olduğunu” sandığını söyledi.

Diğeri ise müzenin pazar günleri kapalı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Polis yetkilileri, bu “saf” beyanların ardında, çalınan 88 milyon euroluk mücevherlerin akıbetini gizleyen çok daha karmaşık bir örgütlenme olabileceğini düşünüyor.

GÜVENLİK SİSTEMİNDE BÜYÜK İHMAL: ŞİFRE "LOUVRE"

Öte yandan Fransız Liberation gazetesinin aktardığı bir rapor, Louvre Müzesi'nin güvenlik sistemindeki büyük ihmali gözler önüne serdi.

Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Ajansı'nın (Anssi) 2014 raporlarına göre, müzenin dijital altyapısı "çok sayıda zafiyet" içeriyordu.

Raporda, müzenin güvenlik sistemlerine erişim şifresinin yıllarca sadece "LOUVRE" olarak kaldığı ve denetçilerin bu şifreyle sisteme kolayca erişebildiği belirtildi.

Windows 2000 gibi eski sistemlerin kullanılması da soygunu kolaylaştıran ihmaller arasında sayılıyor.