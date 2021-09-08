2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Türkiye deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi. Maçın ardından Hollanda Milli Takımı Teknik Diröktürü Louis van Gaal, "Oyunun tamamından mutluyum, daha fazla gol atabilirdik. Harika goller attık. Hiç şikayetçi değilim. Futbol olarak da 90 dakika boyunca baskılı bir futbol oynadık. Tüm oyuna sürdüğüm oyuncular harika bir şekilde dediklerimi yaptı. Ön alanda oynayan oyuncularım özellikle çok iyiydi. Güçlü bir Türkiye'ye karşı böyle oynamaları çok iyiydi. Memphis ve Bergwijn'e topları daha hızlı attık ve bu da bize güç verdi. Maçtan önce de çok güzel hislerim vardı, bu da karşılığını buldu" dedi.

Louis van Gaal kimdir kaç yaşında?

Louis van Gaal 8 Ağustos 1951'de Hollanda'da dünyaya geldi. Futbol kariyerinde orta saha mevkiinde oynayan Louis van Gaal; Ajax, Royal Antwerp, Telstar, Sparta Rotterdam ve AZ formalarını giydi.

Teknik direktörlük kariyerine 1991'de Ajax ile başlayan Louis van Gaal; Barcelona, AZ, Bayern Münih, Manchester United ve Hollanda Milli Takımlarını çalıştırdı.

Louis van Gaal’in başarıları:

1 x UEFA Şampiyonlar Ligi: 1994-95 (Ajax ile)

1 x Kıtalararası Kupa: 1995 (Ajax ile)

1 x UEFA Kupası: 1991-92 (Ajax ile)

2 x UEFA Süper Kupası: 1995-96 (Ajax ile), 1997-98 (FC Barcelona ile)

4 x Eredivisie: 1993-94, 1994-95, 1995-96, (Ajax ile) 2003-04 (Teknik direktör) , 2008-09 ( Az Alkmaar )

1 x KNVB beker: 1992-93 (Ajax ile)

3 x Johan Cruijff-schaal: 1993-94, 1994-95, 1995-96 (Ajax ile)

2 x La Liga: 1997-98, 1998-99 (FC Barcelona)

1 x Copa del Rey: 1997-98 (FC Barcelona)

1 x Rinus Michels Ödülü (2007)

1 x Bundesliga: 2009-10 (Bayern Münih )

1x DFB-Pokal: 2009-10 ( Bayern Münih )

1x FA Cup: 2015-16 Manchester United