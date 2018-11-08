Lösemiye karşı bu uyarılara dikkat!

babaları adeta 'aldatan' bir hastalık.

2-5 YAŞ ARASINA DİKKAT!

Prof. Dr. İnci Ayan, yeni doğan döneminden ergenliğe kadar her yaşta görülebilen löseminin en çok 2-5 yaş arasındaki çocukları tehdit ettiğini belirterek "Çocuk kanserleri tedavi edilebilen hastalıklardır. En sık görülen akut lösemilerde hücre tipine ve hastalığın risk grubuna göre değişmek üzere tedavi edilebilirlik oranı yüzde 45'ten yüzde 85'e kadar yükselebiliyor. Ancak her hastalıkta olduğu gibi çocukluk çağı kanserlerinde de erken teşhis hayati önemde" diyor.

DEĞİŞİKLİKLERİ YAKINDAN İZLEYİN

Löseminin en önemli belirtilerinin başında vücudun farklı yerlerinde, özellikle diz üzerindeki yumuşak bölgelerde ortaya çıkan morluklar geliyor. Bu morlukları çocuklarının yaramazlıklarına bağlayarak göz ardı edebilen ebeveynlerin hiç istemeden erken teşhiste önemli bir gecikmeye neden olduğunu belirten Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. İnci Ayan, bu nedenle anne babaların çocukların vücudunu ve ortaya çıkan değişiklikleri dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

BU YAKINMALARI HAFİFE ALMAYIN

Ebeveynlerin, çocuklarının vücudunda nedenini açıklayamadıkları ya da çarpma gibi bir travmaya bağlı olmadığını bildikleri morlukların yanı sıra çocuğun bel ve bacak ağrıları, sık tekrarlayan ateş, lenf bezlerinde şişlik, burun ve diş eti kanamaları ya da sürekli solgunluk gibi yakınmalarına şahit olduklarında vakit kaybetmeden bir uzman hekime başvurmaları gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ayan, özellikle yaygın biçimde görülen orantısız veya nedensiz morlukların lösemi haricinde birçok başka kan hastalığının da habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.

ÇOCUK KANSERLERİ NEDEN YÜKSELİŞTE?

Bunda en önemli etkenler sanayi atıkları nedeniyle hava ve suyun kirlenmesi, kullanımı her geçen gün artan elektronik aletler nedeniyle dünyanın önemli bir bölümünü etkisi altına alan elektromanyetik kirlenme, radyasyon, nükleer atıklar, tarım ilaçlarının (özellikle pestisitlerin) bilinçsiz ve denetimsiz kullanılması ve bazı virüs hastalıkları olarak sayılıyor.

LÖSEMİYE KARŞI BU ÖNLEMLERİ ALIN!

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. İnci Ayan, nedeni tam olarak bilinmese de özellikle anne babalara lösemiye karşı şu önlemleri almayı önerdi;

Çocukların dengeli beslenme kuralları çerçevesinde beslenmesini sağlamak

Çocuğu enfeksiyonlardan korunmak ve böylece bağışıklık sistemini güçlü tutmak

Aşı programına uymak

Radyasyon, radyoaktif ve manyetik bölümlerden uzak yerleşim alanlarında yaşamak. Ayrıca evde ve kontrol edilebilecek diğer yaşam alanlarındaki elektromanyetik kirliliği denetim altında tutmak

Genetik yatkınlığı artırmamak için akraba evliliklerinden kaçınmak

Çocukların sağlıklı ve kaliteli uyumasını sağlamak (Karanlık bir ortam oluşturmak ve akşam 8-9arasında yatırmak)

Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek, sera ürünlerinden kaçınmak

