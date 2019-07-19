Lösemili çocuklar ve ailelerine sağlık semineri düzenlendi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, lösemili çocuklar ve ailelerinin sağlık bilincini arttırarak sağlık okuryazarlığına katkı sağlaması amacıyla sağlık semineri düzenlendi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı ile Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Güner Baykal Toplantı Salonunda gerçekleşti. LÖSEV tarafından lösemili çocuklar ve ailelerine yapılacak maddi destek öncesinde, lösemili çocuklar ve ailelerinin sağlık okuryazarlığının artmasına katkı sağlamak, lösemi hastalığı konusunda bilinçlendirmek, kanser tedavisi sırasında beslenme ve merak edilen diğer konular hakkında bilgi vermek amacı ile Tarsus Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Çağlar Kotan Çelik ve İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Züleyha Kaplan, çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi.

Seminerde lösemili çocuklarda yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, yapılantedaviler sonucunda beslenme durumunu etkileyen iştah kaybı, bulantı, kusma, ağızkutuluğu, tat duyusunda azalma, ishal, kabızlık gibi durumlarda nasıl beslenilmesigerektiği, sağlıklı pişirme yöntemleri, gıda alışverişi yaparken dikkat edilmesigereken hususlar, yağların sağlıklı kullanımı, bağışıklık sistemini güçlendirmek içinneler yapılması gerektiği konularında bilgi verildi.

Seminer sonrasında LÖSEV tarafından ailelere ihtiyaçları doğrultusunda maddidestek sağlandı.