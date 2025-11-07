  • İSTANBUL
Sağlık Lösemili çocuklar için önemli destek! Bakan Işıkhan detayları açıkladı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, lösemi tedavisi gören çocukların tüm süreçlerinde devletin yanında olduğunu vurguladı. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden tedavide kullanılan 77 ilacın geri ödeme kapsamında karşılandığını belirten Işıkhan, ailelerin yükünün hafifletilmesinin öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla lösemili çocuklarımızın tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerinde yanındayız. Tedavi aşamasında kullanılan 77 ilacı geri ödeme kapsamında karşılıyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla lösemili çocuklarımızın tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerinde yanındayız. Tedavi aşamasında kullanılan 77 ilacı geri ödeme kapsamında karşılıyoruz. Evlatlarımızın yüzündeki bir tatlı gülümse bizim için dünyalara bedel" dedi. (DHA)

