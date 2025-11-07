Lösemili çocuklar için önemli destek! Bakan Işıkhan detayları açıkladı
Bakan Işıkhan, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla lösemili çocuklarımızın tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerinde yanındayız. Tedavi aşamasında kullanılan 77 ilacı geri ödeme kapsamında karşılıyoruz. Evlatlarımızın yüzündeki bir tatlı gülümse bizim için dünyalara bedel" dedi. (DHA)