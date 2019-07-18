Lösemi hastası çocuğun kalecilik hayali gerçek oldu Lösemi hastası olan 8 yaşındaki Bheem Goyal, kalecilik hayallerini Seattle Sounders formasıyla gerçekleştirdi.

Lösemi hastası olan 8 yaşındaki Bheem Goyal, kalecilik hayallerini Seattle Sounders formasıyla gerçekleştirdi.

8 yaşındaki lösemi hastası Bheem Goyal’in hayali gerçek oldu. Goyal, MLS ekibi Seattle Sounders’ın Borussia Dortmund ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ilk 11’de kaleci olarak başladı. Maçın ilk 30 saniyesinde kalede görev yapan Goyal daha sonra alkışlarla kenara gelirken taraftarlardan büyük destek gördü. 8 yaşındaki Goyal, bu maçla beraber hayallerini gerçekleştirmiş oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.