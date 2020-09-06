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Aktüel Lösemi hastası Arın'ın babasından kök hücre bağışı çağrısı
Aktüel

Lösemi hastası Arın'ın babasından kök hücre bağışı çağrısı

Sivas'ta yaşayan Yıldırım ailesi, 5 yaşındaki ikiz çocuklarından Arın'ın lösemi olduğunu öğrenince kök hücre bağışçıları arasında eşleşme olmaması üzerine sosyal medyadan #arıanaumutol başlığıyla kampanya başlattı - Baba Yıldırım: - "Sadece oğlum için değil bütün lösemili çocuklar için tüm Türkiye'yi kök hücre bağışı yapmaya çağırıyorum" - "Ülkemizde binlerce kök hücre bekleyen hastamız var. Beş dakikanızı ayırarak bir insan kurtarabilirsiniz"

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:05:35 -
Lösemi hastası Arın'ın babasından kök hücre bağışı çağrısı

ANKARA (AA) - Sivas'ta yaşayan Yıldırım ailesi, 5 yaşındaki ikiz çocuklarından Arın'ın lösemi olduğunu öğrenince kök hücre bağışçıları arasında eşleşme olmaması üzerine sosyal medyadan #arıanaumutol başlığıyla kampanya düzenledi.

Arın'ın babası Emre Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arın'ın lösemi olduğunu öğrenmelerinin ardından ikamet ettikleri Sivas'tan Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine naklinin yapıldığını anlattı.

Tedavinin başlamasından 15 gün sonra doktorlarının, orta risk grubundan yüksek risk grubuna alınan Arın'a kök hücre tedavisi gerektiğini ilettiklerini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Arın'ın ikiz kardeşinin olmasından dolayı umutlandık. Ancak kardeşinden alınan kan Arın'la uyuşmadığından bir kez daha yıkıldık. Kızılay ile görüşerek bağış konusunda destek istedik. Her iki ilde kök hücre bağışı katılımının olduğunu ancak eşleşmenin olması için daha çok bağışçı olması gerektiğini öğrendik. Bunun üzerine kök hücre bağışı için sosyal medyadan #arıanaumutol başlığı ile kampanya başlattık. Özellikle Sivasspor Futbol Takımı, Kayserispor Futbol ve Kadın Basketbol takımları Arın ve diğer lösemili çocuklara umut olması için kök hücre bağışı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Türkiye genelinde bir kampanya yapılarak Arın gibi lösemi tedavisi gören çocukların hayallerinin devam etmesini istiyoruz."

Emre Yıldırım, oğlu için kök hücre bağışında bulunan kişilere teşekkür ederek, "Ülkemizde binlerce kök hücre bekleyen hastamız var. Beş dakikanızı ayırarak bir insan kurtarabilirsiniz. Bütün vatandaşlarımızı ülkenin her yerinde Kızılay istasyonlarına giderek kök hücre bağışı yapmaya çağırıyorum." dedi.

Halk arasında çok bilinmeyen kök hücre bağışının kan bağışından hiçbir farkının bulunmadığına işaret eden Yıldırım, "Herhangi bir cerrahi operasyon bulunmuyor. Kök hücre bekleyen hastalarımızın hayatına dokunmak çok kolay. Üç tüp kan vererek bağışçı adayı olabilir bir çocuğun kahramanı haline gelebilirsiniz." diye konuştu.

Arın Yıldırım adı ile bütün sosyal medyada hesap açtıklarını belirten Yıldırım, "Sadece oğlum için değil bütün lösemili çocuklar için tüm Türkiye'yi kök hücre bağışı yapmaya çağırıyorum. Ayrıca Sağlık Bakanlığından bu kök hücre bağışı için bir organizasyon ya da sistem kurulmasını temenni ediyoruz." dedi.


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Yorumlar

Selda Yıldız

Ülkemizde ne yazıkkı kök hücre bağışı çok sınırlı. Buna rağmen gerek sağlık bakanlığı gerekse Kızılay donör sayısını artırmak adına klasik yöntemlerin ötesinde farklı arayışlara gitmiyor. Donör sayısını artırmak için çocukları bu hastalığa yakalanmış insanların zaten üzerlerinde büyük bir yük varken bu mücadeleyi vermesi ne kadar etik sorarım size.
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