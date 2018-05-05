THY - Adıyaman
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz, ilik tedavisine polis eşliğinde gitti

Adana'da yaşayan Ayaz Atalan, lösemi hastası. Büyüyünce polis olmak istiyor. Amcasından bulunan ilikle yeni bir hayata başlayacak olan Ayaz'ı hastaneye polisler götürdü.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:54
Lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz, ilik tedavisine polis eşliğinde gitti

Lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz Atalan, uygun iliğin amcası Fahri Atalan'dan bulunması üzerine hastaneye çağrıldı.

Hastaneye de polis eşliğinde gitmek isteyen Ayaz'ın bu isteği Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a ulaştı. Yıldız, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne Ayaz'ın polis eskortuyla hastaneye götürülmesi talimatını verdi.

Ayaz'ı polisler evinden aldı ve polis üniformasıyla ekip aracına bindirdi. Ayaz, yol boyunca siren çalarak hastaneye geldi. Ardından, kendisini hastaneye getiren polislerle vedalaşıp, tedavi olacağı bölüme geçti.

"Büyüdüğümde ben de polis olmak istiyorum çünkü onları çok seviyorum."

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Barbaros Şahin Karagün, aile içinde bulunan iliğin, tedavi sürecinin hızlı ilerlemesinde önemi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ayaz, akraba içi transplant grubuna giriyor. Yani bu süreç biraz daha rahat ilerleyecek diyebiliriz. Bugün itibarıyla kemik iliği nakil ünitemize girecek. Amcadan alınacak kök hücreyi Ayaz'a vererek kemik iliği nakil sürecini tamamlamış olacağız."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:54
  1. Adana

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz, ilik tedavisine polis eşliğinde gitti
    1. Lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz, ilik..
    2. Artık o da yerli! Türkiye'nin her..
    3. Futbolcuları idmana çıkmayan..
    4. Laurent Koscielny depremi! Dünya..
    5. Fikret Orman'dan flaş açıklama!..
    6. Hawaii, 6,9 büyüklüğünde depremle..
    7. Dünya Kupası öncesi Fransa'da deprem!
    8. Caniden kan donduracak açıklama!..
    9. 'Senin için burada 15 Temmuz'daki gibi..
    10. Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması..
    11. Valbuena'nın Fenerbahçe'den ayrılması..
    12. Bakan Canikli duyurdu! İşte TSK'nın..
    13. Adana'da şok! Bakkal eczaneye bilardo..
    14. Büyükçekmece'de lüks villaya baskın!..
    15. Türkiye Almanya'da 3 tane hastane alacak
    16. Fatih Terim'e özel telefon! 'G.Saray'a..
    17. Güneş'ten Kayserispor maçı öncesi uyarı!
    18. Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
    19. Türkiye Almanya'da 3 tane hastane..
    20. Hükümet'ten Kılıçdaroğlu'na: Cesaret..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...