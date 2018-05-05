Lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz, ilik tedavisine polis eşliğinde gitti

Lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz Atalan, uygun iliğin amcası Fahri Atalan'dan bulunması üzerine hastaneye çağrıldı.

Hastaneye de polis eşliğinde gitmek isteyen Ayaz'ın bu isteği Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a ulaştı. Yıldız, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne Ayaz'ın polis eskortuyla hastaneye götürülmesi talimatını verdi.

Ayaz'ı polisler evinden aldı ve polis üniformasıyla ekip aracına bindirdi. Ayaz, yol boyunca siren çalarak hastaneye geldi. Ardından, kendisini hastaneye getiren polislerle vedalaşıp, tedavi olacağı bölüme geçti.

"Büyüdüğümde ben de polis olmak istiyorum çünkü onları çok seviyorum."

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Barbaros Şahin Karagün, aile içinde bulunan iliğin, tedavi sürecinin hızlı ilerlemesinde önemi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ayaz, akraba içi transplant grubuna giriyor. Yani bu süreç biraz daha rahat ilerleyecek diyebiliriz. Bugün itibarıyla kemik iliği nakil ünitemize girecek. Amcadan alınacak kök hücreyi Ayaz'a vererek kemik iliği nakil sürecini tamamlamış olacağız."

Kaynak: AA