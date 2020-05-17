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Los Angeles’ta yangın çıkan binada patlama: 11 itfaiyeci yaralandı

ABD’nin Los Angeles kentinde yangın çıkan bir binada patlama meydana gelmesi sonucu 11 itfaiyeci yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:54:20 -
Los Angeles’ta yangın çıkan binada patlama: 11 itfaiyeci yaralandı

ABD’nin Los Angeles kentinde yangın çıkan bir binada patlama meydana gelmesi sonucu 11 itfaiyeci yaralandı.


ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde akşam saatlerinde yangın çıkan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alevler itfaiye aracına ve çevredeki binalara sıçradı. Olayda yangına müdahale eden 11 itfaiye erinin yaralandığı belirtildi. Yaralanan itfaiyecilerden 3’ünün durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.


Yaklaşık 230 itfaiye erinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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