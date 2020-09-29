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Spor Los Angeles Clippers'ta Rivers dönemi bitti
Spor

Los Angeles Clippers'ta Rivers dönemi bitti

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:14:02 -
Los Angeles Clippers'ta Rivers dönemi bitti

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers, başantrenör Doc Rivers ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılıklı anlaşma sonucu 58 yaşındaki Rivers'ın görevine son verildi.

Rivers yönetimindeki 7 yıl boyunca normal sezonda 356 galibiyet, 208 mağlubiyet elde eden Clippers, 6 kez yükseldiği play-off'larda ise 27 galibiyet, 32 yenilgi aldı.

ABD'li teknik adam, daha önce 4 yıl Orlando Magic'i çalıştırmış, 9 yıl görev yaptığı Boston Celtics ile 2008'de NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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