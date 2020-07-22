Loris Karius'a Fransa'dan sürpriz talip!

BBC'nın aktardığı habere göre Fransa'da yeni sezona hazırlanan Montpellier, Loris Karius'u transfer etmek istiyor. Kaleci transferi için Karius'a yönelen Montpellier'in henüz resmi teklif vermediği ancak imza attırma konusunda istekli olduğu vurgulandı.

"İyi hissetmek de zorlaşıyor"

Liverpool'a geri dönen Karius, geçtiğimiz haftalarda geleceği hakkında konuşmuş ve Beşiktaş'taki rahatsız olduğu konuları şu ifadelerle anlatmıştı:

"Beşiktaş'ta hem olumlu hem olumsuz deneyimler yaşadım. Sportif anlamda çok iyiydi. Sakatlığım dışında hep oynadım. Avrupa Ligi'ndeydik ve ilk yıl yeterli olmasa bile şampiyonluğa oynadık. Ayrılık sürecinde Beşiktaş'ta kesinlikle sportif dışı sorunlar yaşandı. Böyle olmamalıydı. Oyuncu ve kulüp arasında belirli güven olmalıdır. Artık bu güven oluşmasında, iyi hissetmek de zorlaşıyor. Onun dışında Beşiktaş taraftarları ve takım arkadaşlarımla yaşadıklarım gayet olumluydu."