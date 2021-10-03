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Spor Lorenzo Pellegrini 2026'ya kadar Roma'da
Spor

Lorenzo Pellegrini 2026'ya kadar Roma'da

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, takım kaptanı Lorenzo Pellegrini'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 04:02:00 -
Lorenzo Pellegrini 2026'ya kadar Roma'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Pellegrini'nin sözleşmesinin 5 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Roma Sportif Genel Menajeri Tiago Pinto, kulüpte çalışmaya başladığı ilk günden beri Pellegrini ile sözleşme yenilemeyi istediğini ve sonunda bu imzayı atabildiklerini diye getirdi.

Pellegrini de yaptığı açıklamada, "Bu heyecanı açıklamak imkansız. Her zaman istediğim bir şeydi. Şimdi şehrimin takımına bağlanma zamanım geldi." ifadelerini kullandı.

Roma'nın altyapısından yetişen Pellegrini, bu yıl takım kaptanlığını da üstlenmişti.

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