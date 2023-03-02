Londra'daki ortaokulda skandal! 'Hafsa biseksüel bir Müslüman'
Londra'da, LGBT lobisinin, eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmak için her yolu denediğini gözler önüne seren bir skandal patlak verdi.
Yeniakit.com.tr
Londra’da ismi açıklanmayan bir ortaokuldaki Müslüman öğrenciler, derste anlatılanları kamuoyuyla paylaştı.
Öğrencilerin paylaştıkları görsellerde, Müslümanların değerlerinin, eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmak için nasıl kullanıldığı ortaya çıktı.
Müslüman öğrencilerin paylaşımına göre, ilgili ortaokulda, ekrana yansıtılan başörtülü bir kadına ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:
Hafsa biseksüel bir Müslüman. Bu ikisi arasında tercih yapması gerektiğini zannederek büyüdü. Ama her ikisini birden olabileceğini anladı.
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