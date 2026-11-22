Pause AI platformunun düzenlediği gösteri, BBC binası önünde başladı. “Yapay zekâ güvenlik açığına dikkat” ve “Düzenleme yapmak için hâlâ geç değil” yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu Downing Sokağı’nın girişine yürüdü.

HÜKÜMETE GÜVENLİK ÇAĞRISI

Yürüyüşte yapılan konuşmalarda, gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin olası tehlikeleri gündeme getirildi. Konuşmacılar, hükümetten bu teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması için daha sıkı kurallar hazırlamasını istedi. Eylem, Downing Sokağı girişinde sona erdi.

PARLAMENTODA DA DÜZENLEME TALEBİ

İngiltere’de yapay zekânın denetlenmesine ilişkin çağrılar daha önce parlamentoya da taşınmıştı. Parlamento İnsan Hakları Ortak Komitesi, hazırladığı raporda insan haklarına yönelik riskleri ele alan bir yapay zekâ yasası çıkarılmasını ve bağımsız bir düzenleyici kurum kurulmasını önermişti.