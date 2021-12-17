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Dünya Londra'da yangın felaketi! 4 çocuk hayatını kaybetti
Dünya

Londra'da yangın felaketi! 4 çocuk hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da evde çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 04:21:00 -
Londra'da yangın felaketi! 4 çocuk hayatını kaybetti

Londra İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, kentin güneyindeki Sutton bölgesinde bulunan evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 8 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri ile müdahale edilen alevler yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

Yangından etkilenen 4 çocuğa ambulans ekipleri gelene kadar kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların öldüğü belirlendi. Londra İtfaiye Komiseri Andy Roe, ölümlerin herkesi derinden üzdüğünü ifade etti. Londra Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve kimsenin gözaltına alınmadığı bildirildi.

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