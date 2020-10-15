  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılıyor
Aktüel

Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:33:05 -
Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılıyor

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında farklı hane halkı üyelerinin evler, barlar veya restoranlar gibi kapalı mekanlarda buluşmaları yasaklandı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Kovid-19'un "ölümcül" olduğunu ve ülkede "katlanarak yayıldığını" söyledi.

Ülkenin bazı bölgelerindeki durumun "ciddi" olduğunu belirten Hancock, Londra'nın yanı sıra York ve Essex'in de aralarında bulunduğu 9 kentte ikinci aşama kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu.

Farklı hane halkı üyelerinin evler, barlar veya restoranlar gibi kapalı mekanlarda görüşmelerinin yasaklanmasını içeren kısıtlamaların cumartesinden itibaren geçerli olacağını açıklayan Sağlık Bakanı, Londralılara "Birlikte çalışırsak bunu yenebiliriz." diye seslendi.

- "Kentin her köşesine hızla yayılıyor"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, virüsün "kentin her köşesine hızla yayıldığını" söyledi.

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar hazırlanmıştı.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılması, barlar ve restoranların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

Üçüncü aşama kısıtlamalar sadece Liverpool'da uygulanırken, Manchester'ın da bu kapsama alınmasına ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

İngiltere'de dün 19 bin 724 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 137 artarak 43 bin 155'e çıkmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan alarmda: Engellemezsek başımız büyük derde girecek!
Gündem

Yunanistan alarmda: Engellemezsek başımız büyük derde girecek!

Yunanistan’da gündem Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de yeni çalışmaları. Atina’da Oruç Reis’in Meis Adası'na ne kadar yaklaşacağı tartışıl..
İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti
Gündem

İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti

İP, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yapılan toplantıya davet edilmedikleri iddiasıyla İBB Meclis toplantısını terk etti. ..
Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap
Dünya

Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24 televizyonuna verdiği röportajda 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna gülerek 'Yeteri kada..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay