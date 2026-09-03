Londra’da fareler artık insanları umursamıyor! Kimseye aldırmadan metroda boks yaptılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa ve İngiltere’nin nüfusu en fazla canlılarından fareler artık insanları umursamıyor. Londra metrosunun Oxford Circus istasyonunda insanlara aldırmadan boksör gibi kavga eden iki fare gündem oldu.
İstasyondaki yolculardan Sonia Mansfield tarafından çekilen ve Instagram hesabından paylaşılan video, sosyal medyada viral oldu.
İki farenin boks ringine çevirdiği istasyondaki insanlar bu kavgayı şaşkınlık ve kahkahalarla izlerken paylaşım kısa sürede 126.000’den fazla beğeni aldı.