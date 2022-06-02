Londra polisinden PKK yandaşlarına skandal destek! Türkiye karşıtı yürüyüşü, sessizce izlediler...
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup PKK yandaşı, ellerinde örgütün paçavraları ile Türkiye karşıtı yürüyüş gerçekleştirdi. Londra polisi örgüt yandaşlarına müdahale etmediği gibi eylemcilere kortej oluşturarak birlikte yürüdü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyine harekat başlatacağı sinyalini vermesinden sonra, terör örgütü PKK yandaşları Avrupa'da sokaklara döküldü. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen örgüt yandaşlarına polis tarafından müdahale edilmediği gibi bir de kortej oluşturuldu.
Islington metro istasyonunda başlayan yürüyüşe, yaklaşık 50 PKK yandaşının katıldığı öğrenildi. PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı.
Londra'nın merkezindeki Leicester Meydanı'nda biten yürüyüşte, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin taşındığı da gözlendi.
Terör örgütü yandaşlarına müdahale etmeyen Londra polisi, güvenlik önlemlerini gerekçe göstererek eylemcilerle birlikte yürüdü.