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Spor

Londra derbisi Tottenham'ın

Yeniakit Publisher
2020-07-12 20:53:14 -
Londra derbisi Tottenham'ın

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan derbi maçta Tottenham, sahasında Arsenal'i 2-1 yendi.

Tottenham Hotspur Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı Arsenal'den Alexandre Lacazette'nin 16. dakikada, Tottenham'dan Son Heung-min'in 19. dakikadaki karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

Mourinho'nun öğrencileri maçın 81. dakikasında Toby Alderweireld'in golüyle skoru 2-1 yaparak maçı kazandı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, maçın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Tottenham bu skorla puanını 52'ye yükseltirken, Arsenal 50 puanda kaldı.


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