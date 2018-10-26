0553 313 94 23

Londra Belediye Başkanı Han'dan uyarı: Brexit ertelenebilir

Londra Belediye Başkanı Han, AB'yi Brexit'in ertelenmesine hazır olması konusunda uyardı.

26 Ekim 2018 Cuma 15:24
Londra Belediye Başkanı Han'dan uyarı: Brexit ertelenebilir

Son dönemde Brexit için yeni bir referandum çağrısıyla gündeme gelen Londra Belediye Başkanı Han, Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit müzakerecisi Michel Barnier ile görüştü.

Han, Barnier ile Brüksel'deki görüşmesinde, AB'ye Brexit sürecinin ertelenmesine hazır olması çağrısında bulundu.

İngiltere'de ikinci bir Brexit referandumu yapılma ihtimaline işaret eden Han, Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesi için ek süreye ihtiyaç olabileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Londra yönetimi, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Brexit konusunda ikinci bir referanduma karşı çıkıyor. İngiliz halkının 2016’da yapılan referandumda bu konuda sözünü söylediğini belirten May, İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB’den ayrılacağını ısrarla vurguluyor.

Ülkede aralarında "Halkın oyu" platformunun da bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşu, Brexit sürecini durdurmaya yönelik çaba sarfediyor.

Bu gruplardan birine Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros da mali destek veriyor. Sivil toplum kuruluşlarının öncelikli hedefini Brexit konusunda halka yeniden fikrinin sorulacağı ikinci bir referanduma gidilmesi oluşturuyor.

Aralarında İngiltere'nin eski başbakanlardan Tony Blair'in de bulunduğu bazı eski siyasetçiler de Brexit sürecinin yeni bir halk oylaması veya parlamento oylamasıyla durdurulması için kampanya yürütüyor.

BREXİT SÜRECİ

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varabilmiş değil.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak. İngiltere'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 15:24
  1. AB
  2. Brexit
  3. erteleme
  4. Londra
  5. sadık han

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıllarca yanlış kutlanmış! Şehrin fetih tarihi değişti
    1. Yıllarca yanlış kutlanmış! Şehrin..
    2. Başvuruda son gün yaklaşıyor! Kuyruğun..
    3. Türk hacker'lar Yunan hükümet sitesine..
    4. YPG'ye destek veren Alman vatandaşın..
    5. Pakistan'dan çıkış: Artık adım atılmalı!
    6. Jose Mourinho duyurdu! İbra dönüyor mu?
    7. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice..
    8. Hatice Cengiz Cemal Kaşıkçı’yla nasıl..
    9. Bomba paniği Yunanistan'a sıçradı!
    10. Kaşıkçı’nın gazetesinden Trump’a,..
    11. Mesut Özil'den Payitaht Abdülhamid..
    12. Londra Belediye Başkanı Han'dan uyarı:..
    13. CIA Başkanı Gina Haspel Kaşıkçı..
    14. Yunanistan'da bomba paniği! Bina..
    15. Tedavi etmedi... Doktordan yaşlı..
    16. IPARD ile 226 projeye 140 milyon lira..
    17. MHP: EYT teklifinin arkasındayız
    18. 'Suudiler para saçarak Kaşıkçı olayını..
    19. Mesut'tan 'Payitaht Abdülhamid'li mesaj
    20. Binali Yıldırım'a fahri doktora takdimi
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş